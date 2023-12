Gaza : Enième report du vote du Conseil de sécurité

Après de multiples reports depuis lundi, le Conseil de sécurité de l’ONU a de nouveau reporté mercredi son vote sur une nouvelle résolution destinée à améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza, un vote à l’issue toujours incertaine après des négociations compliquées.

« Le Conseil de sécurité s’est mis d’accord pour poursuivre mercredi les négociations et donner plus de temps pour la diplomatie. Et la présidence va reprogrammer le vote pour demain matin » (jeudi), a déclaré à la presse l’ambassadeur de l’Equateur José Javier De la Gasca Lopez Dominguez qui préside le Conseil en décembre.

Les membres du Conseil ont accepté ce nouveau report à la demande des Etats-Unis, selon des sources diplomatiques.

Le Conseil, largement critiqué pour son inaction depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, négocie depuis plusieurs jours ce texte de quatre pages porté par les Emirats arabes unis qui espèrent que les 15 membres pourront enfin « parler d’une seule voix ».

« Tout le monde veut voir une résolution qui a un impact et qui est applicable sur le terrain. Et il y a des discussions sur la façon d’y parvenir », a commenté l’ambassadrice des Emirats Lana Zaki Nusseibeh, notant qu’il y avait des discussions « entre capitales » pour parvenir à sortir de l’impasse.

Le Conseil avait adopté le 15 novembre un texte appelant à des « pauses humanitaires », mais a rejeté cinq autres textes en deux mois, dont le dernier, réclamant un véritable « cessez-le-feu humanitaire », a été bloqué le 8 décembre par les Etats-Unis.

La dernière version de la résolution vue par l’AFP appelle à une « suspension urgente des hostilités pour permettre un accès humanitaire sûr et sans entrave, et à des mesures urgentes vers une cessation durable des hostilités ».

Une formulation déjà moins directe que la précédente version qui réclamait une « cessation urgente et durable des hostilités », modifiée selon des sources diplomatiques à la demande des Américains.

Alors qu’Israël et son allié américain s’opposent à l’idée d’un « cessez-le-feu », la qualification d’une éventuelle interruption de la guerre — « pause », « trêve », « cessez-le-feu humanitaire »… — est au cœur des divisions du Conseil depuis plus de deux mois.

- Publicité-