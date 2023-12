Gaza: Féroces combats à Khan Younès encerclée par Israël

L’armée israélienne a mené de nouvelles frappes meurtrières mercredi sur la grande ville assiégée de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, où les habitants tentent de s’abriter des bombardements et des combats parmi les plus intenses en deux mois de guerre contre le Hamas.

Les Palestiniens de Gaza vivent « dans l’horreur la plus totale », a déclaré le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, affirmant craindre des « atrocités », deux mois après le début de la guerre déclenchée par l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien contre Israël le 7 octobre.

Les rues de Khan Younès, où sont aussi engagées des troupes au sol, étaient quasiment vides mercredi tandis que des morts et des blessés continuaient d’affluer dans les hôpitaux, selon des journalistes de l’AFP sur place.

Des centaines de milliers de civils s’entassent dans cette ville et ses environs, pour beaucoup déjà déplacés depuis le début de la guerre, confrontés à une situation humanitaire catastrophique et acculés dans un périmètre de plus en plus exigu près de la frontière fermée avec l’Egypte.

Engagée depuis le 27 octobre dans une offensive terrestre contre le Hamas dans le nord de la bande de Gaza, en parallèle à sa campagne de frappes, l’armée israélienne a étendu ses opérations au sol à l’ensemble du territoire et annoncé mardi avoir encerclé Khan Younès.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, 16.248 personnes, à plus 70% des femmes, enfants et adolescents, ont été tuées dans la bande de Gaza par les bombardements israéliens depuis le 7 octobre.