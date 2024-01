Gaza : Frappes israéliennes sur le sud de l’enclave

Israël, en guerre contre le mouvement palestinien Hamas, bombarde mercredi encore la bande de Gaza, où doivent être envoyés des médicaments pour les otages israéliens en échange d’une aide humanitaire pour la population palestinienne, dans le cadre d’un accord négocié par la France et le Qatar.

Un correspondant de l’AFP a fait état d’une série de frappes aériennes et de tirs d’artillerie nocturnes dans la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

24.448 personnes, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents y ont été tuées par les bombardements et les opérations militaires israéliennes, selon un bilan communiqué par le ministère de la Santé du Hamas.

NetBloks, un organisme de surveillance du Web, a noté mardi que Gaza subissait en outre « la plus longue perturbation des télécommunications enregistrée depuis le début du conflit, la plupart des habitants étant incapables de contacter le monde extérieur depuis le 12 janvier ».

Mardi, le Qatar a annoncé un accord « portant sur l’entrée de médicaments (…) pour les otages en échange d’une cargaison d’aide humanitaire pour les civils dans la bande de Gaza ».

Les médicaments et l’aide seront envoyées mercredi à Al-Arich, en Egypte, « à bord de deux avions des forces armées qataries, en vue de leur transfert vers la bande de Gaza », a dit mardi soir le chef de la diplomatie qatarie.

Le CICR a salué « un moment de soulagement bien mérité pour les familles des otages et les infrastructures de santé de Gaza ».

Une source de sécurité égyptienne a fait état mercredi matin de l’arrivée d’un avion qatari à Al-Arich « transportant des médicaments ».

- Publicité-