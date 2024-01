Gaza-génocide : La Cour de La Haye rendra sa décision dans les jours à venir

Moins de deux semaines après l’ouverture des audiences à la Cour internationale de justice de La Haye, dans le cadre d’une requête déposée par l’Afrique du Sud contre Israël pour génocide dans la bande de Gaza, la Cour devrait rendre dans les prochains jours une décision sur la demande d’ordonnance provisoire présentée par le requérant en vue de faire cesser la guerre.

Alors que les délibérations relatives à la requête pourraient durer des mois, voire des années, Pretoria cherche à contraindre Israël à cesser les hostilités par le biais de mesures provisoires édictées par la Cour. Si une telle ordonnance est émise et qu’Israël choisit de ne pas en tenir compte, il s’expose à des sanctions et à l’isolement international.

Au cours de l’audience, l’Afrique du Sud a demandé des mesures conservatoires comprenant neuf directives à l’encontre d’Israël. Il s’agit notamment d’un appel au cessez-le-feu, du retrait des forces de défense israéliennes de Gaza, de la cessation de toutes les activités militaires, de l’introduction de l’aide à Gaza et de mesures visant à dissuader et à sanctionner l’incitation au génocide, entre autres.

Elle a souligné le nombre disproportionné de victimes civiles à Gaza, y compris les risques de mourir de faim et de maladie en raison du blocage de l’aide, affirmant que ces actions sont contraires au droit international. En outre, des preuves ont été présentées de soldats de l’armée israélienne célébrant la destruction de Gaza et brandissant le drapeau israélien.

