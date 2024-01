Gaza-Génocide : Pretoria s’attend à une décision de la CIJ ce vendredi

L’Afrique du Sud s’attend à ce que la Cour internationale de justice (CIJ) se prononce ce vendredi sur les mesures d’urgence pour arrêter la guerre à Gaza, a rapporté mercredi le site d’information sud-africain News24, citant deux sources proches du dossier.

Un porte-parole du ministère sud-africain de la justice a déclaré à Reuters : « Pas encore de communiqué ».

Au début du mois, l’Afrique du Sud avait demandé à la CIJ d’ordonner la suspension d’urgence de la campagne militaire dévastatrice d’Israël dans l’enclave palestinienne, l’accusant de mener un génocide d’État.

Israël a rejeté les allégations de génocide en les qualifiant de « grossièrement déformées » et a déclaré qu’il avait le droit de se défendre et qu’il visait le Hamas, et non les civils palestiniens.

Dans sa décision initiale, la CIJ ne traitera pas de la question principale, à savoir si Israël commet un génocide. Elle se bornera à examiner d’éventuelles mesures d’urgence, conçues comme une sorte d’ordonnance restrictive, en attendant que la Cour examine l’ensemble de l’affaire, ce qui prend généralement des années.

