Gaza: Guterres appelle à un « cessez-le-feu humanitaire »

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé lundi à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » à Gaza, où la guerre opposant depuis 101 jours Israël au Hamas a fait plus de 24.000 morts.

Après l’annonce de ce lourd bilan humain, le Hamas a fait état de la mort de deux otages israéliens. Il a diffusé pour ce faire une vidéo où l’on voit une jeune femme – également otage – annoncer les décès.

« Ils ont été tués dans des bombardements sionistes sur Gaza », a affirmé dans un communiqué la branche armée du Hamas. Elle avait déclaré dimanche soir, à l’issue d’une journée de mobilisation en Israël en soutien aux otages, que beaucoup d’entre eux avaient « probablement été tués récemment », rejetant la « pleine responsabilité » sur les autorités israéliennes.

Alors qu’aucune désescalade des hostilités ne se dessine, Antonio Guterres a lancé un nouvel appel à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat ».

« Nous continuons de demander un accès humanitaire rapide, sûr, sans obstacle, étendu, et continu dans et à travers Gaza », a déclaré le secrétaire général de l’ONU devant la presse, ajoutant que « rien ne peut justifier la punition collective infligée au peuple palestinien ».

