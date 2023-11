Gaza: Hamas affirme que la trêve débute ce jeudi à 9h

Le membre du bureau politique du Hamas, Moussa Abou Marzouk, a déclaré dans une interview donnée à la chaîne de télévision Al-Jazeera que la trêve débutera ce jeudi à 10h, soit 9h (HT). Un officiel israélien l’a confirmé sur CNN e mercredi, rapporte la chaîne américaine.

L’accord prévoit que cette « trêve humanitaire » dure quatre jours dans la bande de Gaza et que 50 otages, majoritairement des femmes et des enfants, retenus par le Hamas soient libérés en échange de 150 prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Au total, environ 240 personnes ont été enlevées lors de l’attaque sanglante lancée par le mouvement islamiste contre Israël le 7 octobre.

L’arrêt des hostilités pourrait prendre « un certain temps » pour être appliqué sur le terrain, a précisé le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a avancé que pour chaque dizaine d’otages supplémentaires libérés, il y aurait une journée supplémentaire de pause dans les combats.

Cet accord a été salué sur la scène internationale, que ce soit par les États-Unis, la Russie, la Chine ou encore l’Union européenne.

