Gaza : «Il faut faire davantage pour protéger les civils», répète Blinken

Alors qu’Israël poursuit ses hostilités dans le sud de la bande de Gaza, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a souligné qu’il fallait faire davantage pour protéger les civils et fournir une aide humanitaire aux habitants de l’enclave.

« L’intention est là, mais les résultats ne se manifestent pas toujours », a déclaré Blinken dans une interview à CNN dimanche.

Interrogé sur le calendrier à venir et sur le fait de savoir si Israël a indiqué aux États-Unis combien de temps la phase actuelle des opérations devrait durer, Blinken a répondu qu’il y avait eu des discussions avec Israël, mais il n’a pas voulu donner plus de détails.

« C’est à Israël de prendre ces décisions », a déclaré Blinken. « Bien entendu, tout le monde souhaite que cette campagne se termine le plus rapidement possible.

Blinken a ensuite fait remarquer que, quelle que soit la fin de l’opération militaire, il ne s’agira que d’une étape vers l’instauration d’une paix durable.

« Lorsque l’opération militaire majeure sera terminée. Ce n’est pas fini. Nous devons en effet instaurer une paix durable. Et nous devons nous assurer que nous sommes sur la voie d’une paix durable », a déclaré Blinken.

Interrogé sur le programme d’aide d’urgence à l’Ukraine et à Israël, qui reste bloqué au Congrès en raison de désaccords entre les républicains et les démocrates sur l’ajout de dispositions relatives à l’immigration, Blinken a exhorté les chefs de file du Congrès à adopter l’aide et se déclarant b « très inquiet » à ce sujet.

