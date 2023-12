Gaza : Israël envisagerait d’inonder les tunnels du Hamas avec de l’eau de mer

Des officiers américains ont affirmé au Wall Street Journal qu’Israël envisagerait d’inonder les tunnels du Hamas dans la bande de Gaza. L’objectif : obliger les hommes du mouvement islamiste à sortir de ses souterrains et détruire une bonne fois pour tous ces refuges. Le pays aurait «assemblé un système de pompes» d’eau de mer à la mi-novembre, près du camp de réfugiés d’Al-Chati, situé sur le littoral Nord de l’enclave palestinienne.

Chacune des cinq pompes aurait la capacité de déplacer des milliers de mètres cubes d’eau par heure, directement injectés à l’intérieur des tunnels depuis la mer Méditerranée. Les souterrains seraient «inondés en quelques semaines».

Mais la réussite d’une telle opération reste incertaine. Si les autorités israéliennes ont d’ores et déjà identifié environ 800 tunnels, dont 500 ont été mis hors service, elles «savent que le réseau est plus important que cela». Selon la source du Wall Street Journal, «personne ne connaît en détail les tunnels» et «il est impossible de savoir comment l’eau de mer s’écoulera dans des tunnels dans lesquels personne n’est jamais allé».

Inonder les tunnels pourrait avoir des effets néfastes sur les nappes phréatiques du territoire. Si l’accès en eau potable est déjà fortement restreint, les infrastructures d’approvisionnement en eau n’en seraient que plus altérées par la forte salinisation de l’eau de mer.

D’autant qu’un doute subsiste : l’Etat hébreu osera-t-il utiliser une telle tactique avant que tous les otages n’aient été libérés ? D’après les officiels américains, «Israël n’a pas encore pris la décision finale d’aller de l’avant, ni exclu ce projet».

