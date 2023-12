Gaza: Israël poursuit ses frappes, l’ONU réclame l’entrée de plus d’aide

L’armée israélienne a poursuivi vendredi ses bombardements massifs dans la bande de Gaza, où l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a dénoncé les conditions d’acheminement de l’aide humanitaire à la population qui vit dans des conditions critiques.

Les quelque 2,4 millions d’habitants de la bande de Gaza, dont 85% ont dû fuir leur foyer selon l’ONU, continuent d’être confrontés à une situation humanitaire désastreuse.

« La population traumatisée » et « épuisée » s’entasse sur « une parcelle de terre de plus en plus réduite » dans le sud du territoire, a déclaré vendredi sur X le chef des opérations humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths.

Israël a imposé un siège complet à la bande de Gaza depuis le 9 octobre, et l’aide humanitaire n’entre qu’au compte-gouttes, après inspection, principalement via le poste-frontière de Rafah.

Face à l’insuffisance criante de l’aide, les Gazaouis sont en « grand danger », a averti l’Organisation mondiale de la santé (OMS), son chef se disant notamment « très préoccupé » par la menace croissante posée par les maladies infectieuses.

« La quantité d’aide acheminée, nécessaire et urgente, continue d’être limitée et rencontre de nombreux obstacles logistiques », a dénoncé le commissaire général de l’Unrwa, Philippe Lazzarini, rappelant que « toutes les parties » doivent faciliter l’accès de l’aide humanitaire.

Vendredi, l’agence de l’ONU a aussi affirmé qu’un de ses convois d’aide avait été visé par des tirs de l’armée israélienne. Interrogée, l’armée israélienne a indiqué « vérifier » l’information.

Par ailleurs, la Cour internationale de justice a annoncé vendredi que l’Afrique du Sud accusait Israël devant cet organe judiciaire des Nations unies de se livrer à des « actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza ».

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est dit « sérieusement inquiet quant à une plus grande extension » du conflit, « qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur la région entière », selon son porte-parole Stéphane Dujarric.

