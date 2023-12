Gaza : Israël sous la menace d’une crise alimentaire

L’Association des industries alimentaires d’Israël a averti que le conflit actuel entre Israël et le Hamas à Gaza, ainsi que la menace croissante des rebelles houthis le long du détroit de Bab al-Mandab, mettaient en danger la sécurité alimentaire du pays, à moins que le gouvernement israélien ne prenne des mesures immédiates.

Le président en exercice de l’Association des fabricants d’Israël et celui de l’Association des industries alimentaires, ont demandé au président de la commission de l’économie de la Knesset d’organiser une discussion d’urgence sur le thème de la sécurité alimentaire et des stocks d’urgence d’Israël.

Les deux associations ont prévenu que le gouvernement devait préparer une stratégie dans laquelle des objectifs seraient fixés pour assurer la production locale d’au moins 75 % des denrées alimentaires nécessaires afin de prévenir une crise alimentaire.

La FIAI a déclaré qu’environ 90 % des sites de production alimentaire d’Israël sont situés dans les zones de conflit du nord et du sud et que, malgré les tensions sécuritaires, ils continuent de fonctionner alors qu’ils sont exposés aux barrages de roquettes en provenance de Gaza ou du Liban et qu’un grand nombre de leurs employés ont été évacués vers des régions éloignées.

Lorsque la guerre a éclaté à la suite des massacres du 7 octobre, les supermarchés et les magasins de tout Israël ont été pris de panique en prévision des représailles militaires israéliennes attendues. L’eau, le papier hygiénique et d’autres produits de première nécessité se sont rapidement vendus dans tout le pays et des limites ont été mises en place pour éviter que les gens n’achètent trop de produits.