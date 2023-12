Gaza : La France accueille les premiers enfants palestiniens blessés

La France a accueilli jeudi les premiers enfants palestiniens blessés dans ses hôpitaux. « Conformément aux engagements du président de la République, la France accueille deux premiers enfants palestiniens blessés, arrivés en France ce jeudi 28 décembre », a annoncé un communiqué du ministère des Affaires étrangères. « Ils ont été pris en charge dans des services hospitaliers pédiatriques.

Le ministère de la Santé et de la Prévention et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, via son Centre de crise et de soutien et l’Ambassade de France au Caire, travaillent à une nouvelle opération d’accueil d’enfants palestiniens blessés ou gravement malades dès la semaine prochaine », précise le communiqué.

- Publicité-