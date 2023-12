Gaza : «La guerre a repris encore plus féroce» et les hôpitaux sont débordés

Après l’expiration de la trêve entre le Hamas et Israël, ce vendredi 1er décembre, des milliers d’habitants de la bande de Gaza ont repris la route des hôpitaux et des écoles devenus camp de fortune pour les déplacés.

L’armée israélienne a repris ses raids aériens et tirs d’artillerie, alors que le Hamas palestinien a recommencé à tirer des roquettes vers Israël. Dès les premières explosions à Gaza, le gouvernement du Hamas a fait état d’une frappe aérienne ayant tué six personnes à Rafah.

Quelques heures plus tard, les autorités palestiniennes avaient recensé au moins 32 morts palestiniens, dont des enfants, tués dans les bombardements. Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête d’article, les hôpitaux sont déjà débordés dans la bande de Gaza.

Pour un habitant du sud de la bande de Gaza, « la guerre a repris encore plus féroce » à l’expiration de la trêve. « Notre maison a été détruite et nous avons sept proches blessés », raconte le Gazaoui interrogé par l’AFP à l’hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Pour James Elder, le porte-parole de l’Unicef qui a diffusé en ligne une vidéo tournée dans un hôpital de la bande de Gaza, « c’est une guerre contre les enfants ». « On entend déjà des bombardements, une frappe a visé une zone à environ 50 mètres d’ici », raconte-t-il dans cette vidéo mise en ligne une heure après l’expiration de la trêve.

« Cet hôpital est le plus grand encore en fonctionnement et il est déjà à 200% de sa capacité. Cet hôpital ne peut tout simplement plus accepter d’enfants blessés dans la guerre. Il y a des enfants partout qui dormaient quand une bombe est tombée à 50 mètres d’ici », ajoute-t-il. « Ne rien faire pour ceux qui ont de l’influence, c’est autoriser la mort d’enfants », poursuit l’humanitaire.

Ces derniers jours, l’accord de trêve avait permis d’augmenter l’arrivée de l’aide humanitaire à Gaza, où, selon l’ONU, l’ensemble des 2,4 millions d’habitants sont en insécurité alimentaire, que 1,7 million d’entre eux ont été déplacés par la guerre et que plus de la moitié des logements du territoire ont été endommagés ou détruits.