Gaza : La guerre  pourrait durer «de nombreux mois», selon Tsahal

En dépit des vives préoccupations humanitaires, l’armée israélienne multiplie mercredi les frappes sur la bande de Gaza dans le cadre de son opération contre le Hamas qui pourrait, selon elle, durer encore de « nombreux mois ».

Les forces israéliennes « combattent à Khan Younès » (sud) et « étendent » leurs opérations dans des camps du centre, a indiqué le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari. L’armée a lancé un ordre d’évacuation aux habitants du camp d’al-Bureij (centre) et ses alentours. Certains avaient déjà fui jusqu’à Rafah, où ils sont arrivés avec leurs bagages empilés sur le toit de leurs voitures, selon l’AFP.

Plus de 240 personnes ont été tuées lors des 24 dernières heures, a indiqué mardi le ministère de la Santé du Hamas. Des corps de Palestiniens ont été transportés dans un camion vers une fosse commune à Rafah où ils ont été enterrés, selon un journaliste de l’AFP sur place. « Nous avons reçu un conteneur contenant un grand nombre de martyrs. Certains étaient des corps complets, tandis que pour d’autres c’étaient des restes humains », a déploré le chef du comité d’urgence sanitaire à Rafah. Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme s’est à nouveau dit « profondément inquiet des bombardements israéliens continus sur le centre de Gaza » et a appelé à « faire la distinction » entre civils et combattants.

