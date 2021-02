Gaza : La photo virale d’un manifestant palestinien

Fronde à la main, un Palestinien brandit le drapeau de son pays lors d’une manifestation contre le blocus de Gaza par Israël. La scène a été immortalisée par Mustafa Hassona, photographe de l’agence de presse turque Anatolie. Cette dernière a été rapidement partagée sur les réseaux, les internautes la comparant au tableau de Delacroix, « La Liberté guidant le peuple ».

« Je participe à des manifestations chaque semaine, parfois plus. Je ne savais même pas qu’il y avait un photographe près de moi », a-t-il confié à Al Jazeera. « J’ai été surpris que cette photo de moi soit devenue virale », a-t-il confié à Al Jazeera. A’ed Abu Amr, ce jeune manifestant de 20 ans assure qu’il participe toujours à ces manifestations avec son drapeau. « Mes amis me raillent en disant qu’il est plus facile de lancer des pierres sans tenir un drapeau de l’autre main, mais je me suis habitué, a-t-il déclaré à la chaîne. Si je me fais tuer, je veux être enveloppé dans le même drapeau. »