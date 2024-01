Gaza : La Turquie décrète des sanctions économiques contre Israël

La Turquie a annoncé dimanche retirer l’Etat hébreu de la liste des pays de destination de ses exportations, et cessera donc d’encourager et de subventionner les entreprises locales commerçant avec Israël.

En raison des tensions grandissantes ente les deux pays depuis le 7 octobre, Israël a vu une diminution de ses importations de Turquie au cours des derniers mois. Il occupait fin 2023 la 13e place au classement des plus gros importateurs de biens turcs avec des marchandises d’une valeur totale de 5,42 milliards de dollars (2,1 % de toutes les exportations du pays), soit une nette baisse par rapport à l’année précédente. En 2022, Israël avait en effet importé pour 7 milliards de dollars de biens turcs.

Les chiffres officiels du ministère turc des Transports indiquent que depuis le 7 octobre, 701 navires ont navigué de Turquie vers Israël, soit une moyenne d’environ huit navires par jour. Parmi ces navires, 480 se trouvaient sur la route Turquie-Israël, tandis que les 221 autres se sont arrêtés en Turquie en route vers les ports de Haïfa ou d’Ashdod.

