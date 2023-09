Gaza : L’accès aux soins entravé pour les Palestiniens soumis aux restrictions israéliennes

Cancers, maladies cardiaques, grossesses pathologiques, maladies infantiles… Les maladies non transmissibles deviennent un véritable fardeau pour la Palestine soumise à des restrictions de la part d’Israël. « Les contraintes budgétaires pèsent lourdement sur le système de santé palestinien », a déclaré Stefan Emblad, le directeur de la Banque mondiale pour la Cisjordanie et la bande de Gaza, dans un communiqué lundi.

Les restrictions, en particulier « un système d’autorisations longues et bureaucratiques » rendent difficile l’accès aux soins pour les Palestiniens et affectent la prise en charge des pathologies. « La situation est particulièrement critique à Gaza, dont le système de santé est moins développé et où les patients ont du mal à obtenir à temps les autorisations de sortie à des fins médicales », ajoute la Banque mondiale dans un rapport.

« Les chiffres du rapport montrent que le quasi-blocus de Gaza a un impact sur la mortalité », assure Stefan Emblad, expliquant que certains patients meurent avant d’obtenir leur autorisation.

Globalement, c’est toute l’économie palestinienne qui fonctionne « bien en deçà de son potentiel » à cause des restrictions imposées par Israël et les contraintes budgétaires croissantes frappant les Territoires palestiniens. Le revenu par habitant devrait stagner en raison de l’accroissement de la population, souligne la Banque mondiale dans un rapport.

