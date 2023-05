Gaza : Le bilan des martyrs palestiniens monte à 33

Israël a tué un nouveau chef militaire du Jihad islamique vendredi, portant à 33 morts palestiniens et un israélien le bilan des affrontements à coups de roquettes et missiles entre l’armée israélienne et des groupes armés palestiniens de Gaza depuis mardi.

L’Egypte, médiateur traditionnel entre les belligérants, s’active pour obtenir une trêve qui mettrait fin à l’escalade de violence la plus grave depuis août 2022 entre mouvements armés à Gaza et Israël.

Selon une source palestinienne proche des pourparlers, « l’Egypte a présenté soir une nouvelle formule de cessez-le-feu ». « La partie palestinienne va l’étudier et l’Egypte attend aussi une réponse » d’Israël, a-t-on indiqué de même source alors que selon la télévision publique israélienne, une offre égyptienne de cessez-le-feu « améliorée » a été transmise à l’Etat hébreu.

Le département d’Etat américain a « fermement condamné » vendredi soir dans un communiqué les tirs de roquettes sur Israël depuis Gaza et « insisté sur l’urgence de parvenir à un accord de cessez-le-feu afin d’empêcher toute nouvelle victime civile et de rétablir le calme ».