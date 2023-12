Gaza : Le carnage continue

La situation des Gazaouis ne cesse de s’aggraver. Des raids aériens israéliens meurtriers ont frappé lundi la bande de Gaza assiégée, poussant la population civile à l’exode dans des conditions humanitaires et sanitaires désespérées.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, 18.205 personnes sont mortes dans le territoire palestinien, en grande majorité des femmes et des moins de 18 ans, tués par les bombardements israéliens. En Israël, l’attaque du 7 octobre a fait 1.200 morts, selon les autorités.

Le ministère de la Santé du Hamas a fait état lundi de « dizaines » de morts sous les bombardements, notamment à Khan Younès et à Rafah, dans la ville de Gaza et le camp de réfugiés voisin de Jabalia, dans le Nord, ainsi que dans les camps de Nuseirat et de Maghazi (centre). Selon l’ONU, plus de la moitié des habitations ont été détruites ou endommagées par la guerre dans la bande de Gaza, où 1,9 million de personnes ont été déplacées, soit 85 % de la population.

