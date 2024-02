Gaza : Le chef de la diplomatie européenne juge « alarmant » le projet israélien d’offensive sur Rafah

Les condamnations se poursuivent après l’annonce par Benjamin Netanyahu d’une volonté israélienne d’offensive sur Rafah. Dans une publication sur X (anciennement Twitter) , le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a qualifié d’« alarmant » le projet d’un assaut sur le dernier refuge des déplacés de la guerre dans la bande de Gaza.

« Les informations faisant état d’une offensive militaire israélienne sur Rafah sont alarmantes », a-t-il écrit avant d’ajouter qu’un tel assaut « aurait des conséquences catastrophiques, aggravant une situation humanitaire déjà désastreuse et un bilan civil insupportable ».

Le projet d’offensive à Rafah a également été condamné « avec véhémence » par un communiqué de la présidence palestinienne. Le bureau du président de l’Autorité palestinienne y voit « une menace réelle et un dangereux prélude » à l’application du projet politique israélien visant à « déplacer les Palestiniens de leur terre ». « [Ils] n’abandonneront pas leur terre et n’accepteront pas d’être déplacés de force hors de leur patrie », poursuit la présidence.

