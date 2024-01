Gaza :Le Conseil de sécurité appelle à éviter une escalade régionale

Des dizaines de ministres des Affaires étrangères et de hauts fonctionnaires du monde entier ont appelé à une réaction rapide au cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas pour des raisons humanitaires à Gaza, lors d’une session très médiatisée du Conseil de sécurité qui s’est tenue à New York mardi et mercredi.

Soulignant l’urgence d’éviter une nouvelle escalade, ils ont appelé à la création d’un État palestinien fondé sur la solution des deux États.

Les représentants de plus de 30 pays ont réitéré la préoccupation du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, selon laquelle le rejet de la solution à deux États par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pourrait prolonger indéfiniment le conflit.

Le ministre français de l’Europe et des affaires étrangères, président du Conseil pour le mois de janvier, a déclaré à Israël qu’il devait y avoir un État palestinien, que la violence à l’égard des Palestiniens, notamment de la part des colons en Cisjordanie, devait cesser et que le droit international s’appliquait à tous.

Aux Palestiniens, il a dit qu’ « il ne pouvait y avoir d’ambiguïté sur le droit d’Israël à vivre en paix et en sécurité et à exercer son droit à l’autodéfense face au terrorisme.