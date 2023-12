Gaza : Le pape demande un cessez-le-feu et la libération des otages

Le pape François a réitéré dimanche ses appels à cesser les combats entre Israël et Palestiniens, à libérer les otages et à fournir une aide humanitaire à Gaza où la situation est « très grave ».

Le pape est intervenu à de nombreuses reprises depuis le début de la guerre, le 7 octobre, déclenchée par l’attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien, appelant à l’arrêt des combats, à la libération des otages et à l’aide humanitaire pour Gaza.

« Je continue à penser à la grave situation en Palestine et en Israël où de très nombreuses personnes ont perdu la vie », a-t-il dit après la prière de l’Angélus devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre. « Je vous prie au nom de Dieu de vous arrêter, cessez le feu. Je souhaite que toutes les possibilité soient explorées pour qu’un élargissement du conflit soit absolument évité, qu’on puisse secourir les blessés, que l’aide puisse arriver à Gaza où la situation humanitaire est très grave et que les otages soient immédiatement libérés », a-t-il poursuivi.

