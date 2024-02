Gaza: Le président brésilien Lula compare Israël au régime hitlérien

Le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, a accusé, dimanche Israël de commettre un « génocide » des Palestiniens, établissant un parallèle entre la situation actuelle et l’extermination des Juifs mise en œuvre par le régime hitlérien. « Ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le peuple palestinien (…) s’est déjà produit, lorsque Hitler a décidé de tuer les Juifs », a déclaré Lula.

« Ce qu’il s’y passe n’est pas une guerre, c’est un génocide », a déclaré Lula depuis Addis-Abeba, en Éthiopie, où il assiste à un sommet de l’Union africaine. « Ce n’est pas une guerre de soldats contre des soldats. C’est une guerre entre une armée hautement préparée et des femmes et des enfants. »

