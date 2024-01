Gaza : Le Royaume-Uni fournit 17 tonnes de tentes familiales aux déplacés

Le ministre britannique des Affaires étrangères a annoncé que le Royaume-Uni et le Qatar collaboraient pour acheminer davantage d’aide à Gaza, le premier envoi conjoint contenant 17 tonnes de tentes familiales étant acheminé par avion, ce jeudi 25 janvier.

Lors de sa visite, David Cameron assistera en direct au chargement de l’aide humanitaire du Royaume-Uni et du Qatar dans un avion à destination de l’Égypte, après quoi elle sera acheminée par la route jusqu’à Gaza. Les tentes fourniront un abri essentiel aux personnes et sont désespérément nécessaires, alors que de plus en plus de familles sont déplacées par le conflit et qu’un hiver froid se prolonge.

« L’ampleur des souffrances à Gaza est inimaginable. Il faut faire plus, plus vite, pour aider les personnes piégées dans cette situation désespérée. Nous avons triplé notre aide à Gaza et la coopération avec des partenaires tels que le Qatar permet de faire passer la frontière à l’aide et à l’équipement vitaux pour ceux qui vivent dans la dévastation », a dit Cameron.

» Comme je l’ai dit hier au Premier ministre Netanyahu, il faut que beaucoup plus de camions puissent entrer dans Gaza et que davantage de points de passage soient ouverts. Nous avons besoin d’une pause humanitaire immédiate pour faire entrer l’aide et sortir les otages, suivie d’un cessez-le-feu durable, sans reprise des hostilités », a-t-il ajouté .

Avec des rapports indiquant que 9 personnes sur 10 à Gaza vivent avec moins d’un repas par jour dans le nord de la bande de Gaza, nous devons nous concentrer sur des solutions pratiques pour sauver des vies.

Israël doit prendre des mesures, en collaboration avec d’autres partenaires, notamment les Nations unies et l’Égypte, pour augmenter de manière significative le flux d’aide à Gaza, notamment en autorisant des pauses humanitaires prolongées, en ouvrant davantage de voies d’accès à Gaza et en rétablissant totalement l’approvisionnement en eau, en carburant et en électricité, a-t-il réclamé.