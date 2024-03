Gaza : Les chances d’arriver à un accord avant Ramadan s’amenuisent

Les chances de parvenir à un accord sur les otages entre Israël et e Hamas avant le début du Ramadan, ce dimanche, diminuent, a rapporté le New York Times.. Les fonctionnaires américains qui ont parlé au journal ont exprimé leur inquiétude quant au fait que pendant la période explosive du mois sacré musulman, il sera plus difficile de parvenir à un accord entre Israël et le Hamas.

Un responsable régional, qui, comme toutes les personnes interrogées pour l’article, a parlé sous le couvert de l’anonymat, a déclaré que le principal point de désaccord était celui qui rendait difficile toute avancée dans les pourparlers depuis des semaines : La demande du Hamas qu’Israël s’engage dès maintenant à un cessez-le-feu permanent, qui entrera en vigueur pendant ou à la fin des trois étapes de la libération des otages. Israël a refusé cette condition et exige que l’accord ne porte que sur les termes de la première phase, celle qui concerne la libération d’une quarantaine d’otages. Selon le rapport, les États-Unis soutiennent la position israélienne.

Pour sa part, le Wall Street Journal note qu’outre la demande du Hamas d’un accord préalable sur un cessez-le-feu permanent à la fin du cessez-le-feu temporaire, il existe un autre différend dans les pourparlers : la question de savoir si les réfugiés palestiniens en « âge de combattre » seront autorisés à retourner chez eux dans le nord de la bande de Gaza. Selon le rapport, le Hamas fait pression pour un retrait complet des forces de défense israéliennes de la bande de Gaza, exigeant que les centaines de milliers de réfugiés qui ont fui vers le nord de la bande de Gaza soient autorisés à retourner chez eux.

