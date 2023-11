Gaza : Les combats dureront encore au moins deux mois, selon Israël

Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a déclaré que l’opération militaire israélienne contre le Hamas se poursuivra « avec force » après la brève trêve qui débute vendredi, et que les combats devraient durer encore au moins deux mois.

« Il s’agira d’une brève pause. Lorsqu’elle prendra fin, les combats se poursuivront avec force et créeront une pression qui permettra le retour d’autres otages », a déclaré Gallant alors qu’il rendait visite aux troupes israéliennes jeudi.

« On s’attend à ce que les combats durent encore au moins deux mois », a-t-il ajouté.

L’armée israélienne a déclaré que le processus de remise des otages serait « compliqué », avertissant qu’il pourrait y avoir des changements dans l’accord à tout moment.

« Rien n’est finalisé tant que cela ne se produit pas. Et même au cours du processus, des changements peuvent intervenir à tout moment », a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne

Il a ajouté que l’armée israélienne continuait à se battre dans la bande de Gaza « à cette heure », soulignant qu’une fois la pause entrée en vigueur ,ses soldats seront stationnés le long des « lignes de trêve » établies à l’intérieur de la bande de Gaza.

La ligne de trêve maintient effectivement les troupes israéliennes dans le nord de la bande de Gaza, et elles ne se déplaceront pas vers le sud pendant la pause des combats, a-t-il précisé à CNN.

