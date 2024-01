Gaza : Les combats vont se poursuivre en 2024, prévient l’armée

Israël a prévenu que la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza allait se poursuivre « tout au long » de l’année 2024 après une nuit du Nouvel An marquée par des frappes incessantes sur le territoire palestinien assiégé et des tirs de roquettes visant Tel-Aviv.

Le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari, a annoncé dimanche que les réservistes feraient une pause dans la guerre, afin de se préparer à des « combats prolongés ».

L’armée « doit planifier à l’avance car nous serons sollicités pour des tâches et des combats supplémentaires tout au long de cette année », a-t-il détaillé.

Sur le terrain, des tirs d’artillerie et des frappes aériennes visant notamment les villes de Rafah et Khan Younès (sud) la nuit du Nouvel an, ont été rapportés par un correspondant de l’AFP.

Au moins 24 personnes ont été tuées dans ces frappes, selon le ministère de la Santé du Hamas. Toujours selon cette source, 15 cadavres de la même famille ont été récupérés lundi sous les décombres d’une maison bombardée dimanche soir à Jabaliya, dans le nord de Gaza.

« C’est la pire année de notre vie. Ils ont tué nos fils », a déclaré à l’AFP un père de 64 ans.

L’entrée dans la nouvelle année a aussi été rythmée par des sirènes d’alerte dans plusieurs parties d’Israël. Des journalistes de l’AFP à Tel-Aviv ont été témoins de tirs de roquettes à minuit précise.

Les brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas au pouvoir à Gaza, ont revendiqué cette attaque dans une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, affirmant avoir tiré des roquettes M90 en réponse aux massacres de civils.

