Gaza: Les Emirats appellent à un cessez-le-feu

Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a exprimé vendredi la préoccupation de son pays face à l’escalade de la violence en Israël et en Palestine, et a appelé toutes les parties à prendre des mesures immédiates pour s’engager dans un cessez-le-feu et entamer un dialogue politique, a rapporté l’agence officielle de presse WAM.

« Nous sommes prêts à soutenir tous les efforts déployés à cette fin », a déclaré cheikh Abdallah ben Zayed al Nahyan. « C’est la véritable marque du leadership en ce moment de crise que de s’abstenir de provocations et de représailles, et d’œuvrer au contraire à une désescalade des tensions », a-t-il ajouté.