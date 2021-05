Gaza : Les locaux de l’agence AP bombardés

une frappe israélienne a détruit une tour de 13 étages qui abritait entre autres les journalistes de l’agence AP et d’Al-Jazeera. La destruction des bureaux de presse était intentionnelle. L’armée israélienne avait prévenu, juste avant la frappe, pour que les occupants soient évacués sans délai, rapporte Ecofin.

- Publicité-

« Nous sommes choqués et horrifiés par le fait que l’armée israélienne vise et détruit l’immeuble abritant le bureau d’AP et d’autres médias à Gaza. Ils connaissent depuis longtemps l’emplacement de notre bureau et savaient que des journalistes s’y trouvaient. Nous avons été avertis que l’immeuble serait frappé.» a déclaré Gary Pruitt, président et CEO de l’agence AP, ajoutant : « Le monde sera moins informé sur ce qui se passe à Gaza à cause de ce qui s’est passé aujourd’hui »

Selon l’AFP, un officier israélien du renseignement avait prévenu le propriétaire de la tour qu’il disposait d’une heure pour faire évacuer le bâtiment. L’officier aurait refusé un délai supplémentaire de quelques minutes pour permettre aux journalistes d’emporter leur équipement.