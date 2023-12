Gaza: Les navires détournés de la mer Rouge confrontés à la congestion des ports africains

La guerre à Gaza affecte aussi le trafic maritime mondial. En soutien aux Palestiniens, les rebelles houthis au Yémen ont depuis un mois fortement intensifié leurs attaques sur les navires marchands transitant par la mer Rouge, un des corridors maritimes les plus fréquentés au monde. Face à ces attaques, plusieurs compagnies de transports ont décidé par sécurité de ne plus passer par la mer Rouge, mais de contourner l’Afrique, via le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Un défi logistique pour assurer le ravitaillement des portes conteneurs.

Peu de ports africains sont équipés pour accueillir un tel trafic. Celui de Durban, en Afrique du Sud, est le plus grand et le plus avancé de l’Afrique subsaharienne. Mais il souffre depuis plusieurs mois d’importants retards, en raison notamment d’équipements défaillants. Aucune des compagnies maritimes ayant choisi de dérouter leurs navires n’ont donc encore fait de demandes pour mouiller dans les ports sud-africains.

Pour ravitailler en carburant les dizaines de porte-conteneurs qui passeront au large du Cap de Bonne Espérance, reste l’option de l’approvisionnement offshore, directement de navire à navire, mais les compagnies maritimes se heurtent ici à des contraintes administratives, fait remarquer RFI.

En septembre, les autorités fiscales sud-africaines ont arrêté cinq navires de ravitaillement et suspendu leurs entreprises, soupçonnées d’avoir enfreint la loi en matière de taxation du carburant. Selon des experts, le pays s’attend toutefois à un niveau record d’importations de fioul en décembre, de l’ordre de 230 kilotonnes, pour répondre aux besoins entraînés par cette crise.

