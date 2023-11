Gaza : Les négociations sur les otages proches d’un dénouement !

Les négociations visant à obtenir la libération des otages détenus par le Hamas sont proches de :leur épilogue et les désaccords entre les parties se sont réduits au cours de discussions intensives, a déclaré le conseiller adjoint américain à la sécurité nationale, Jon Finer.

« Nous pensons que nous sommes plus proches que nous ne l’avons jamais été depuis le début de ces négociations il y a plusieurs semaines, que certains points de divergence et de désaccord ont été réduits, voire entièrement éliminés », a déclaré Finer à Jake Tapper sur CNN lors de l’émission « State of the Union », soulignant qu’il s’agit de négociations sensibles et qu’aucun accord n’a été conclu pour le moment.

Finer a refusé d’entrer dans les détails des pourparlers, mais il a indiqué que les fonctionnaires travaillaient sans relâche et que cette question restait une priorité pour le président Joe Biden.

Depuis plusieurs jours, les autorités américaines indiquent qu’Israël et le Hamas se rapprochent d’un accord visant à obtenir la libération des otages capturés lors des attaques du Hamas contre Israël, en échange d’une pause durable de plusieurs jours dans les combats.

Seule une poignée d’otages a été libérée jusqu’à présent depuis le début de la guerre.

Les parties aux négociations – Israël, le Hamas et les États-Unis, avec la médiation du Qatar – ont cherché à résoudre un certain nombre de points d’achoppement.

- Publicité-