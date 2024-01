Gaza : Les otages  recevront des médicaments  dans les jours à venir

Près de 100 jours après leur enlèvement à Gaza, les otages recevront des médicaments dont ils ont besoin « dans les prochains jours », a affirmé vendredi soir le bureau du Premier ministre israélien.

Cette annonce intervient un jour après que le New York Times a révélé l’existence de négociations avancées, menées par le Qatar entre Israël et le Hamas, et visant à transférer des médicaments aux nombreux otages qui en ont besoin.

Le bureau de Benjamin Netanyahou a indiqué que le Premier ministre a demandé au chef du Mossad, David Barnea, de collaborer avec le Qatar pour mener à bien le transfert de médicaments.

Des responsables israéliens avaient déclaré au New York Times que, parallèlement aux discussions sur le transfert de soins aux otages, les Qataris entretenaient des contacts avec Israël afin d’augmenter la quantité de médicaments entrant dans la bande de Gaza pendant la guerre.

