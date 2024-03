Gaza : Les pourparlers sur le cessez-le-feu se terminent sans avancée

Les pourparlers sur le cessez-le-feu entre le Hamas et les médiateurs se sont achevés mardi au Caire sans avancée, alors qu’il ne reste que quelques jours pour mettre fin aux combats avant le début du ramadan.

Bassem Naim, haut responsable du Hamas, a déclaré à Reuters que le groupe avait présenté sa proposition d’accord de cessez-le-feu aux médiateurs au cours de deux jours de négociations et qu’il attendait maintenant une réponse des Israéliens, qui se sont tenus à l’écart de ce round.

« Le Premier ministre Benjamin Netanyahu ne veut pas parvenir à un accord et la balle est maintenant dans le camp des Américains, qui doivent faire pression sur lui pour qu’un accord soit conclu, a-t-il ajouté.

Israël a refusé de commenter publiquement les pourparlers du Caire. Une source avait déclaré à Reuters qu’Israël restait à l’écart parce que le Hamas avait rejeté sa demande de fournir une liste de tous les otages encore en vie. Naim a déclaré que cela était impossible sans un cessez-le-feu préalable, car les otages étaient dispersés dans la zone de guerre et détenus par des groupes distincts.

Les pourparlers du Caire avaient été présentés comme le dernier obstacle à la conclusion du premier cessez-le-feu prolongé de la guerre – une trêve de 40 jours au cours de laquelle des dizaines d’otages seraient libérés et de l’aide serait acheminée à Gaza pour éviter une famine provoquée de main d’homme, avant le Ramadan, qui doit commencer au début de la semaine prochaine.

Des sources de sécurité égyptiennes ont déclaré lundi qu’elles étaient toujours en contact avec les Israéliens pour permettre aux négociations de se poursuivre sans la présence d’une délégation israélienne.

