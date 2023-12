Gaza : Les pressions s’accentuent sur Israël

Le secrétaire à la défense Lloyd Austin se rendra en Israël en début de semaine. D’après le New York Times, il portera un message clair de l’administration Biden : Israël doit changer sa stratégie à Gaza et réduire l’envergure de ses opérations militaires. Washington souhaite que l’armée israélienne adopte une approche plus ciblée pour arriver à son objectif affiché, à savoir en finir avec le Hamas. Mais il n’est pas certain que Benjamin Netanyahu entende ces appels. Encore ce week-end, le Premier ministre israélien a déclaré que la « pression militaire » restait nécessaire pour ramener les otages et « briser l’organisation Hamas ».

Au Vatican, le pape François a, lui aussi, lancé un nouvel appel à la paix dans la région. Je continue à recevoir de Gaza des nouvelles très graves et douloureuses » a expliqué le pape devant les milliers de fidèles rassemblées place Saint-Pierre, avant de revenir plus en détails sur les évènements de samedi. « Des civils innocents sont soumis à des bombardements et à des tirs. Cela s’est même produit à l’intérieur du complexe paroissial de la Sainte-Famille, où il n’y a pas de terroristes, mais des familles, des enfants, des malades et des handicapés. Une mère et sa fille ont été tuées et d’autres blessées par des tireurs d’élite alors qu’elles allaient aux toilettes. Certains disent : « C’est du terrorisme, c’est la guerre ». Oui, c’est la guerre, c’est le terrorisme », a lancé le Saint-Père.

- Publicité-