Gaza : Les USA proposent une résolution de l’ONU pour un cessez-le-feu temporaire

Les États-Unis ont proposé un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui soulignerait le « soutien de l’organisme à un cessez-le-feu temporaire à Gaza dès que possible », rapporte Reuters.

Si Washington s’est toujours montré opposé au terme « cessez-le-feu » dans toute action de l’ONU dans la guerre entre Israël et le Hamas, ce projet américain fait écho au langage que le président Joe Biden a déclaré avoir utilisé la semaine dernière lors de conversations avec le Premier ministre israélien.

Le projet de texte américain « détermine également que dans les circonstances actuelles, une offensive terrestre majeure à Rafah entraînerait des dommages supplémentaires aux civils et leur déplacement ultérieur, y compris potentiellement vers les pays voisins ».

D’après I24NEWS, le projet de résolution américain affirme qu’une opération à Rafah « aurait de graves implications pour la paix et la sécurité régionales, et souligne donc qu’une offensive terrestre d’une telle ampleur ne devrait pas avoir lieu dans les circonstances actuelles ». Reste à déterminer si le projet de résolution serait soumis au vote du conseil composé de 15 membres.

Les États-Unis, l’Égypte, Israël et le Qatar cherchent à négocier une pause dans la guerre et la libération des otages détenus par le Hamas.

- Publicité-