Gaza : L’hôpital Shifa reprend partiellement du service

Le plus grand hôpital de la bande de Gaza, durement touché par la guerre entre Israël et le groupe terroriste islamiste palestinien du Hamas, a réussi à reprendre partiellement du service, selon l’OMS qui l’a ravitaillé pour la première fois depuis deux semaines.

« Une équipe de l’OMS et des partenaires ont été en mesure d’atteindre l’hôpital d’al-Chifa dans le nord de Gaza aujourd’hui et de livrer 9 300 litres de fuel ainsi que des fournitures médicales, pour soigner 1 000 patients victimes de traumas et 100 patients nécessitant des dialyses », a annoncé Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans la nuit de jeudi à vendredi sur le réseau social X (ex-Twitter).

L’équipe de l’agence des Nations unies a pu constater que l’hôpital était à nouveau en mesure de dispenser des soins grâce à une équipe médicale forte de 60 personnes.

