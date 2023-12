Gaza : L’intensification des frappes suscite de graves préoccupations internationales

L’armée israélienne a poursuivi mardi ses frappes sur la bande de Gaza assiégée, le chef d’état-major israélien prévenant que la guerre durerait encore de « nombreux mois » en dépit des graves préoccupations exprimées par les Nations unies, qui ont nommé un coordinateur pour l’aide internationale.

Quatre jours après l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité qui exige l’acheminement « à grande échelle » de l’aide humanitaire à Gaza, où 85% de la population a été déplacée et manque de tout, les Nations unies ont nommé la ministre néerlandaise sortante, Sigrid Kaag, à la coordination de cette mission.

Une annonce qui intervient alors que les frappes meurtrières israéliennes se sont intensifiées mardi. Au total, 241 personnes ont été tuées lors des 24 dernières heures, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Près de trois mois après le début de la guerre, les combats au sol entre soldats israéliens et combattants palestiniens, de même que les bombardements aériens israéliens dévastateurs, ne montrent aucun signe de répit.

Selon l’ONU, la famine menace dans le territoire exigu et la plupart des hôpitaux sont hors service.

Soumise par Israël à un siège total depuis le 9 octobre après plus de 16 ans de blocus israélien, la bande de Gaza a été touchée par une nouvelle coupure des télécommunications mardi.

Outre Khan Younès, où sont massés de nombreux déplacés ayant fui les combats dans le nord, les frappes israéliennes ont visé la ville voisine de Rafah, plus au sud, où s’entassent des dizaines de milliers de déplacés dans des camps de fortune.

« Nous sommes profondément inquiets des bombardements israéliens continus sur le centre de Gaza. (…) Toutes les attaques doivent strictement respecter les principes du droit humanitaire international, notamment la distinction » entre civils et militaires, a dit le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme.

La France s’est dite mardi « gravement préoccupée », appelant « avec force » à « une trêve immédiate conduisant à un cessez-le-feu »

« Les objectifs de cette guerre ne sont pas faciles à atteindre. La guerre durera encore de nombreux mois », a souligné pour sa part le chef d’état-major israélien, Herzi Halevi après avoir rencontré des soldats à Gaza.

Mardi, l’armée a annoncé la mort de cinq soldats dans les combats à Gaza, ce qui porte à 161 le nombre de militaires tués depuis le début de son offensive terrestre le 27 octobre.

Face aux conditions désastreuses de la population civile à Gaza, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a de nouveau appelé « à un cessez-le-feu immédiat ».

Mardi, le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer devait s’entretenir avec le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Au menu des échanges: la guerre entre Israël et le Hamas ainsi que la libération des otages.

Alliés historiques d’Israël, les Etats-Unis insistent de plus en plus pour qu’Israël privilégie des opérations plus ciblées.

L’aide internationale arrive toujours en quantité insuffisante et les efforts humanitaires « ne sont pas près de répondre aux besoins de la population de Gaza », selon le patron de l’OMS.

Les efforts des médiateurs, surtout égyptien et qatari, n’ont jusque-là pas permis de parvenir à une nouvelle trêve humanitaire, en raison des positions intransigeantes des protagonistes.

- Publicité-