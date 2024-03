Gaza: Londres «perd patience» vis-à-vis d’Israël

David Cameron doit dire au ministre israélien Benny Gantz, lors d’une réunion à Londres, que la patience du Royaume-Uni s’amenuise face au manque d’aide humanitaire qui parvient au peuple de Gaza, a rapporté mercredi The Guardian.

Le chef du Foreign Office a ajouté qu’Israël, en tant que puissance occupante à Gaza, avait le devoir, en vertu du droit international humanitaire, de fournir une aide. « Nous sommes confrontés à une situation de souffrances terribles à Gaza. Il y a quelques semaines, j’ai parlé du risque de famine et de maladie. Et nous en sommes arrivés là, les gens meurent de faim, les gens meurent de maladies évitables », a déploré David Cameron.

« Nous avons demandé aux Israéliens toute une série de choses, mais je dois dire que l’aide qu’ils ont reçue en février était environ la moitié de ce qu’elle était en janvier. Il faut donc faire preuve de beaucoup de patience, et toute une série d’avertissements doivent être donnés pendant la réunion que j’ai avec le ministre Gantz lorsqu’il se rendra au Royaume-Uni demain », a-t-il conclu.

- Publicité-