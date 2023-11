Gaza: Macron appelé à demander « l’entrée d’enquêteurs » de la CPI

La secrétaire nationale d’Europe Ecologie les Verts, Marine Tondelier, a appelé Emmanuel Macron à « faire en sorte que la France demande l’entrée d’enquêteurs de la Cour pénale internationale à Gaza », à l’issue d’une réunion avec le chef de l’État et des chefs de parti représentés au Parlement à Saint-Denis.

« On estime que c’est aujourd’hui la seule solution pour pouvoir enquêter de manière impartiale, neutre, indépendante, légitime, sur les crimes qui sont en cours, possiblement des crimes contre l’humanité », a-t-elle déclaré.

« Des otages civils israéliens y sont détenus » et « des civils palestiniens y sont tués, plus de 10.000 dont 5.000 enfants », a encore plaidé la secrétaire nationale d’EELV.

« Évidemment que cela ne remplace pas l’urgence humanitaire, qu’on n’est pas dans le moment où on va juger les choses, mais le recueil des preuves […] cela nous paraît essentiel de faire cela », a-t-elle encore ajouté.

Selon Marine Tondelier Emmanuel Macron a été « réceptif » à cette proposition et « s’est engagé » à l’étudier. Une pétition demandant l’entrée de la CPI à Gaza a d’ailleurs été créée et recueille ce vendredi soir plus de 5.300 signatures sur le site d’Europe Écologie Les Verts.

