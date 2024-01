Gaza : Nouveau plan pour mettre fin à la guerre

Les États-Unis, l’Égypte et le Qatar font pression sur Israël et le Hamas pour qu’ils s’engagent dans un processus diplomatique afin de mettre un terme à la guerre, qui débuterait par la libération des otages et mènerait au retrait de Tsahal de la bande de Gaza. Selon les sources proches des négociations citées par le Wall Street Journal, les deux parties auraient donné leur accord pour mener des discussions autour de cette proposition, et les négociations devraient se poursuivre au Caire dans les prochains jours. « La volonté des parties de discuter d’un tel cadre est une étape positive. Les médiateurs s’efforcent de combler les divergences », a déclaré l’une de ces sources.

Il s’agit d’un qui s’étalerait sur 90 jours. Il débuterait par une trêve d’une durée encore indéterminée, au cours de laquelle le Hamas libérerait d’abord les civils femmes, tandis que dans le même temps, Israël libérerait des centaines de prisonniers palestiniens et que Tsahal se retirerait de la bande de Gaza.

La seconde phase du plan inclurait la libération des otages soldates et celle des prisonnières palestiniennes incarcérées en Israël. La troisième et dernière étape comprendrait la libération des soldats israéliens et des hommes de tous âges, également considérés par le Hamas comme des militaires. Le plan proposé prévoit enfin la création d’un fonds international pour la réhabilitation de la bande de Gaza, ainsi que la garantie de ne pas nuire aux dirigeants politiques du Hamas.

Washington a fait savoir ce dimanche que le conseiller principal du président Biden pour les affaires du Moyen-Orient, Brett McGurk, se rendrait cette semaine en Égypte et au Qatar. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre d’un effort renouvelé de l’administration Biden pour promouvoir un accord pour la libération des personnes enlevées, a précisé Washington.

- Publicité-