Gaza-Otages : La conclusion d’un accord est imminente, assure Qatar 

Au 44e jour du conflit entre Israël et le groupe terroriste Hamas, le Qatar, qui joue le rôle de médiateur entre les deux ennemis, a montré dimanche 19 novembre des signes d’optimisme concernant un possible accord sur la libération des otages capturés le 7 octobre à Gaza.

La conclusion d’un accord sur la libération des otages enlevés par le Hamas lors de son attaque le 7 octobre contre Israël repose désormais sur des questions pratiques « mineures », a affirmé dimanche le Premier ministre qatari, sans toutefois fournir de calendrier. « Les défis qui subsistent dans les négociations sont très mineurs […] Ils sont plus logistiques, ils sont plus pratiques », a déclaré Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani lors d’une conférence de presse à Doha au côté du chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell.

Samedi, la Maison-Blanche avait affirmé « continuer à travailler dur » pour parvenir à un accord entre Israël et le Hamas en vue de libérer des otages et marquer une pause dans les combats. « Nous ne sommes pas encore parvenus à un accord, mais nous continuons à travailler dur » en ce sens, avait écrit sur X (ex-Twitter) la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, Adrienne Watson, démentant une information du Washington Post selon qui un accord prévoyant des libérations d’otages contre une pause de cinq jours dans les combats avait été conclu entre les belligérants.

