Gaza-Otages : Une nouvelle réunion à Paris pour déblayer le terrain à un accord

Une réunion des patrons du renseignement d’Israël, du Qatar et de l’Égypte se tient ce dimanche à Paris pour tenter d’entamer des négociations en vue d’un nouvel accord sur les otages.

Il s’agit plus précisément de sortir de l’impasse dans les négociations et de créer un cadre pour un accord. Alors que le Hamas insiste sur la cessation des hostilités et le retrait des forces de la bande de Gaza avant tout accord, l’Etat hébreu exclut une telle condition, se disant prêt à un cessez-le-feu de quelques semaines en échange de la libération d’otages. Israël attend du Qatar et de l’Egypte des propositions intermédiaires permettant de relancer les discussions, indique i24news.

Des représentants de toutes les parties, à l’exception des dirigeants du Hamas, doivent participer à cette réunion. Outre les représentants israéliens, le chef de la CIA américaine, le Premier ministre du Qatar et le chef des renseignements égyptiens se retrouveront également dans la capitale française.

