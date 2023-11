Gaza-Otages : Voici ce dont Hamas et Israël ont convenu

Après plus de six semaines de combats qui ont détruit de vastes zones de Gaza et tué des milliers de personnes, Israël et le groupe armé palestinien Hamas se sont mis d’accord sur une trêve de quatre jours.

Depuis le 7 octobre, date à laquelle les combattants du Hamas ont attaqué le sud d’Israël et tué 1 200 personnes, l’armée israélienne bombarde sans relâche Gaza par des attaques aériennes et terrestres, tuant plus de 14 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants.

On estime à 1,7 million le nombre de Palestiniens déplacés et contraints par l’armée israélienne de fuir vers les zones méridionales de la bande de Gaza.

Les deux parties ont accepté une pause de quatre jours dans les combats.

En échange, le Hamas a accepté de libérer 50 femmes et enfants civils sur les 237 captifs enlevés depuis le 7 octobre.

Dans le cadre de cet accord, Israël a accepté de libérer 150 femmes et enfants palestiniens de ses prisons.

Le Qatar a déclaré que l’accord permettrait d’augmenter le flux d’aide humanitaire à Gaza.

Israël s’est dit prêt à prolonger la pause au-delà de la période de quatre jours, en ajoutant un jour pour chaque dizaine d’otages supplémentaires libérés par le Hamas.

Il n’est pas certain qu’Israël libère d’autres prisonniers palestiniens si la trêve est prolongée, estile la chaîne al-Jazeera English.