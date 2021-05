Gaza: Poursuite des frappes israéliennes. Dix membres d’une même famille tués

Des avions de chasse israéliens ont bombardé au cours de la nuit le centre de Gaza, tuant 10 membres d’une même famille, ont indiqué les services de secours samedi, après une nouvelle journée de violences meurtrières en Cisjordanie et l’arrivée d’un émissaire américain pour des pourparlers.

Le haut responsable du département d’Etat américain chargé des affaires israéliennes et palestiniennes, Hady Amr, doit rencontrer des dirigeants israéliens à Jérusalem samedi avant de se rendre en Cisjordanie occupée pour des entretiens avec des responsables palestiniens.

Il souhaite encourager les deux parties pour parvenir à un « calme durable », a déclaré la porte-parole adjointe du département d’Etat, Jalina Porter. Washington a été critiqué pour ne pas avoir fait plus pour mettre fin à la violence après avoir bloqué une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies qui était prévue vendredi.

En dépit de l’intensification des efforts diplomatiques visant à mettre fin à cinq jours de combats entre Israël et les militants palestiniens à Gaza, l’armée de l’air israélienne a frappé plusieurs sites dans l’enclave côtière dans la nuit de vendredi à samedi, tandis que des roquettes ont à nouveau été lancées depuis Gaza en direction d’Israël.

Parmi les victimes de cette dernière série de bombardements israéliens sur l’enclave palestinienne figurent huit enfants et deux femmes membres d’une même famille qui se trouvaient dans leur immeuble de trois étages situé dans le camp de réfugiés Al Shati, selon ces sources paramédicales à Gaza.

Le dernier bilan des autorités palestiniennes faisait état vendredi soir de 126 morts, parmi lesquels 31 enfants, et 950 blessés dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis lundi.

L’Egypte a ouvert son poste-frontière de Rafah avec la bande de Gaza samedi pour permettre l’entrée de dix ambulances transportant des Palestiniens grièvement blessés, afin qu’ils soient soignés dans des hôpitaux égyptiens, selon des responsables médicaux.

Plus de 2.000 roquettes ont été lancées sur le territoire israélien depuis lundi, tuant 9 personnes et faisant plus de 560 blessés.