Gaza : Risque de famine, un vote à l’ONU sur l’aide attendu vendredi

Après plus de deux mois de guerre, l’ONU a mis en garde contre un risque de famine dans le territoire palestinien de Gaza soumis vendredi à de nouvelles frappes israéliennes meurtrières, en attendant un vote au Conseil de sécurité pour y accroître l’aide.

Les organisations de l’ONU ne cessent d’alerter sur la situation catastrophique de la population civile dans le territoire surpeuplé de 362km2, où les bombardements israéliens par air, terre et mer ont détruit des quartiers entiers et déplacé 1,9 million de personnes, soit 85% de la population d’après l’ONU.

Les habitants de Gaza vont être confrontés à des risques élevés d’insécurité alimentaire, voire de famine, au cours des six prochaines semaines, a averti jeudi un rapport du système de surveillance de la faim de l’ONU.

Environ la moitié de la population devrait se trouver dans la phase « d’urgence » -qui comprend une malnutrition aiguë très élevée et une surmortalité- d’ici le 7 février et « au moins une famille sur quatre », soit plus d’un demi-million de personnes, sera confrontée à la « phase 5 », c’est-à-dire à des conditions catastrophiques, d’après le rapport.

« La combinaison mortelle de famine et de maladies pourrait provoquer davantage de morts encore à Gaza », a prévenu l’organisation.

Dans des quartiers de la ville de Gaza, dont Choujaïya, les combats entre soldats et combattants ont lieu de rue en rue, souvent d’immeuble en immeuble. Le mouvement palestinien annonce la destruction de chars et de véhicules militaires israéliens.

A New York, un nouveau texte édulcoré désormais au goût des Américains qui ne voulaient pas d’un appel à une cessation des hostilités devrait être en principe approuvé vendredi au Conseil de sécurité de l’ONU.

Depuis lundi, ses membres tentent de s’accorder sur un texte pour éviter un veto des Etats-Unis, des alliés d’Israël, qui ont déjà bloqué deux précédentes résolutions.