Gaza : Six tués dans une frappe israélienne visant une ambulance

Le Croissant-Rouge palestinien a annoncé mercredi la mort de six personnes, dont quatre de ses secouristes, dans une frappe sur une ambulance dans le centre de la bande de Gaza, attribuée à l’armée israélienne. Un précédent bilan faisait état de quatre morts. « Deux autres personnes qui se trouvaient dans l’ambulance au moment de la frappe ont été blessées et sont décédées par la suite », a ajouté le Croissant-Rouge.

L’ambulance se trouvait rue Salaheddine à l’entrée de Deir el-Balah, la grande artère qui traverse la bande de Gaza du Nord au Sud, selon le Croissant-Rouge. Contactée par l’AFP, l’armée israélienne n’a pas fait de commentaire.

Plus tôt ce mercredi, le ministère de la Santé du Hamas avait indiqué que plusieurs personnes avaient été tuées dans une frappe israélienne près d’un hôpital dans le quartier de Deir el-Balah.

Plus de 120 ambulances ont été détruites et 326 membres du personnel soignant tués depuis le 7 octobre à Gaza, selon le ministère.

- Publicité-