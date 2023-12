Gaza : «The Elders», un groupe d’anciens leaders internationaux, condamne Israël

Le groupe des ex-personnalités formant les « Sages » (« The Elders ») a appelé les gouvernements qui apportent une aide militaire à Israël à réviser leur approche et poser des conditions à tout approvisionnement futur.

Le groupe, réunissant d’anciens leaders internationaux, fondé par Nelson Mandela et qui compte parmi ses membres l’ancien Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon, a mis en cause « la réponse disproportionnée d’Israël aux effroyables attaques terroristes du Hamas le 7 octobre – que les Sages ont condamnées sans équivoque », rapporte le quotidien Le Parisen.

Les Sages estiment que la réponse israélienne « a atteint un niveau d’inhumanité envers les Palestiniens qui est intolérable », a écrit le groupe dans un communiqué. « Palestiniens et Israéliens continuent d’avoir peur pour leur vie, et ressentent une menace existentielle », poursuivent les Sages. « De nouvelles tueries ne sont pas la réponse ».

« Beaucoup de Gazaouis vivent dans des conditions inhumaines, sans dignité humaine essentielle, et sous un risque croissant de maladie mortelle et de la faim », ajoutent-ils, estimant que « si le monde peut regarder ce niveau de brutalité et de souffrances et ne pas l’empêcher, nous avons perdu notre humanité commune ».

« Les États ont une obligation légale de prendre des mesures pour empêcher ces crimes d’atrocité », écrivent-ils, « les gouvernements qui apportent une aide militaire en sachant que des atrocités sont commises, ou sont imminentes, risquent d’être complices ».

Le groupe ajoute que les dirigeants mondiaux « doivent agir maintenant pour empêcher des atrocités et mettre fin à l’impunité », notamment « en révisant de manière urgente l’aide militaire à Israël et en mettant en place des conditions pour tout approvisionnement futur ». Il appelle en outre les gouvernements à permettre à la Cour pénale internationale d’« accélérer son enquête sur les crimes d’atrocités » de la part « de toutes les parties ».

