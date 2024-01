Gaza : Tsahal va inonder les tunnels

L’armée israélienne a confirmé mardi la rumeur persistante selon laquelle elle allait inonder les tunnels du Hamas. Plusieurs unités de Tsahal et du ministère de la Défense ont développé conjointement un certain nombre d’outils permettant d’injecter un débit élevé d’eau dans les souterrains de Hamas, selon les détails fournis par le porte-parole de l’armée israélienne.

Ce projet nommé « Atlantis » est l’un des nombreux outils que Tsahal et les services de sécurité ont développés ces dernières années pour faire face aux infrastructures du Hamas, en complément des attaques aériennes, des manœuvres souterraines et des opérations spéciales. Il implique des capacités technologiques complexes comprenant notamment l’installation de pompes et de canalisations.

L’armée israélienne a annoncé que l’injection d’eau serait effectuée uniquement dans les emplacements jugés adéquats, et que le type et la méthode d’opération seraient appropriés à chaque cas.

- Publicité-