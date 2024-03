Gaza: Un accord dans les 24 à 48 heures si Israël accepte les demandes de Hamas 

Un accord sur les otages pourrait être conclu dans les 24 à 48 heures « si Israël accepte les demandes de Hamas », y compris le retour des réfugiés palestiniens dans le nord de la bande de Gaza et l’augmentation de l’aide humanitaire pour les réfugiés, selon un haut responsable de l’organisation palestinienne cité, dimanche, par l’AFP.

Les négociateurs devaient se réunir à nouveau au Caire dimanche afin de trouver une formule acceptable pour Israël et le Hamas en vue d’une trêve à Gaza et d’un accord pour la libération des otages, ont indiqué des sources au fait des pourparlers. Si Israël a déclaré qu’il n’enverrait pas de délégation tant qu’il n’aurait pas reçu une liste complète des otages encore en vie, des sources égyptiennes ont affirmé que les délégations israéliennes et du Hamas étaient bien attendues aujourd’hui.

L’espoir d’une première pause dans les combats depuis novembre s’est accru après que le président américain Joe Biden a lui-même dit « espérer un accord lundi » ou, au plus tard, début ramadan.