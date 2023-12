Gaza : Un journaliste d’al-Jazeera tué, un autre blessé

Les journalistes à Gaza continuent par ailleurs de payer un très lourd tribut: un journaliste d’Al Jazeera a été tué vendredi et un autre blessé dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza, a rapporté la chaîne qatarie.

Al Jazeera avait auparavant indiqué que son chef de bureau à Gaza, Wael Dahdouh, a été blessé et Abou Daqa, caméraman, a été tué dans une école de Khan Younès (sud) « à la suite d’ une attaque de drone israélien ».

Un journaliste de l’agence de presse turque Anadolu a lui aussi été blessé à Jérusalem-est, annexée et occupée par Israël. Dans des images récupérées par l’AFP, on voit ce photographe, Mustafa Alkharuf, d’abord frappé au visage puis roué de coups de pieds.

Un porte-parole de la police israélienne a précisé que les officiers observés dans la vidéo avaient fait l’objet d’une « suspension opérationnelle immédiate ».

Plus de 60 journalistes et employés de médias sont morts depuis le début de la guerre.

